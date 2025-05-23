浙江の１～４月経済統計、鉱工業は8.2％増

中国浙江浙江の１～４月経済統計、鉱工業は8.2％増経済NEW国・地域中国浙江業種経済関連タグ中国マクロ経済統計自動車統計浙江の１～４月経済統計、鉱工業は8.2％増中国浙江経済マクロ経済統計NEW１Ｑ世界ＮＥＶ販売は400万台、台湾社調べ台湾車両統計自動車NEW自動車輸出、４月6.6万台に減少タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品NEW自動車生産、４月0.4％減 下げ幅最小、展示会で成約伸びタイ車両マクロ経済貿易統計自動車環境イベント政策・法律・規制災害NEWバッテリー式ＥＶの登録、４月は52％増タイ車両統計自動車二輪車NEWホンダ、27年３月までにＥＶ 社長「既存車と異なるＳＵＶで」インド車両マクロ経済貿易統計自動車電子・コンピューター電機精密機器機械設備投資雇用・労務車部品NEW中国の最新ニュース「体験型」へ変わる百貨店 価値提供に重点、多様化広がる中国商業統計その他サービス娯楽小売り外食・飲食NEW中国船舶、29年まで手持ち受注埋まる中国製造統計決算その他製造海運NEW国務院人事中国社会社会一般NEW各国・地域のトップ記事中国「体験型」へ変わる百貨店PICK UP商業統計その他サービス娯楽小売り外食・飲食NEW香港長実の住宅建設で汚職発覚PICK UP建設不動産建設・プラント事件NEW台湾対中半導体輸出規制「誤り」PICK UPＩＴマクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューター電機政治一般政策・法律・規制外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ