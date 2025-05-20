日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月19日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月19日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月16日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年05月16日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月15日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年05月15日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月14日時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース〔アジア人事〕テイカほか日本経済マクロ経済化学一般機械卸売り建設・プラントハイテク輸出「日本有望」、リトアニア経済相欧州ＩＴＩＴ一般保健医療精密機器日米台欧に不当廉売関税、樹脂に最大74％＝中国中国化学貿易電子・コンピューター化学一般政策・法律・規制車部品NEW各国・地域のトップ記事中国４月の主要経済指標が堅調PICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料保健医療医薬品繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業卸売りその他サービス政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港土瓜湾を世界的湾岸エリアにPICK UP経済マクロ経済インフラ不動産建設・プラント観光政策・法律・規制外食・飲食NEW台湾宮崎発の和牛レザーを台湾にPICK UP商業貿易農林・水産卸売りスポーツ小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ