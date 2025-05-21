公用車は「国産・ＮＥＶ」優先に、中央政府

中国公用車は「国産・ＮＥＶ」優先に、中央政府車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車マクロ経済政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載中国ＥＶの世界戦略中国ＥＶの世界戦略公用車は「国産・ＮＥＶ」優先に、中央政府中国車両マクロ経済自動車政策・法律・規制NEW乗用車市場で価格競争進む ＮＥＶの値下げ幅大きく中国車両統計自動車政策・法律・規制車部品NEW中国系の新車シェア１割強に ＥＶラッシュ、市場停滞も攻勢インドネシア車両統計自動車電機環境NEWＥＶから家庭に電力供給、上海で初中国上海公益自動車電力・ガス・水道政策・法律・規制東風日産の新型ＥＶ「Ｎ７」、滑り出し上々中国広東車両自動車広汽がエチオピア進出、アフリカ市場開拓中国広東車両自動車建設・プラント中国の最新ニュースＥＶ零ホウの１Ｑ決算、粗利改善で赤字縮小中国浙江車両決算自動車NEW４月の住宅価格、上昇22都市＝２都市減少中国建設統計不動産建設・プラント１～４月の財政収入0.4％減、下げ幅縮まる中国経済マクロ経済統計財政NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー総司令官、総選挙実施の重要性を強調政治政治一般政策・法律・規制選挙NEW中国乗用車市場で価格競争進むPICK UP車両統計自動車政策・法律・規制車部品NEW香港老舗ベーカリーが経営危機かPICK UP商業食品・飲料金融一般その他サービス不動産娯楽雇用・労務小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ