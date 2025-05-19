東風日産の新型ＥＶ「Ｎ７」、滑り出し上々

中国広東東風日産の新型ＥＶ「Ｎ７」、滑り出し上々車両NEW国・地域中国広東業種車両関連タグ中国日本自動車中国の最新ニュースデジタル産業売上高、１～３月は9.4％増中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造その他サービスNEW４月の主要経済指標が堅調 伸び鈍化も、政策効果下支え中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料保健医療医薬品繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業卸売りその他サービス政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW上海のタクシー満足度指数、１Ｑは下落中国上海運輸ＩＴ一般その他サービス陸運NEW各国・地域のトップ記事中国４月の主要経済指標が堅調PICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料保健医療医薬品繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業卸売りその他サービス政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港土瓜湾を世界的湾岸エリアにPICK UP経済マクロ経済インフラ不動産建設・プラント観光政策・法律・規制外食・飲食NEW台湾宮崎発の和牛レザーを台湾にPICK UP商業貿易農林・水産卸売りスポーツ小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ