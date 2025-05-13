NNA ASIA

サービス案内
    カンボジア

    １～３月の外国人入国者、16％増の183万人

    観光
    NEW
    国・地域
    カンボジア
    業種
    観光
    関連タグ

    ＧＤＰ

    カンボジアの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー