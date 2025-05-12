日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月09日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月09日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年05月09日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月08日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年05月08日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月07日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年05月07日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース青森リンゴ雪害過去最悪、203億円日本農水農林・水産環境政策・法律・規制財政災害NEW【マーケット情報】商品市況（2025年05月08日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般セブン＆アイ社名変更延期、買収対応影響か日本商業小売りNEW各国・地域のトップ記事香港「紅旗」が香港タクシーにPICK UP車両自動車陸運環境政策・法律・規制NEWミャンマー軍政首脳と中国主席が会談、政変後初めてPICK UP政治政治一般軍事選挙外交災害NEW中国４月の輸出8.1％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ