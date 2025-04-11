シンガポール【シンガポール経済統計】３月のチャンギ空港利用者数、1.9％減の562万人経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載シンガポール経済統計シンガポール経済統計【シンガポール経済統計】 ３月のチャンギ空港利用者数、1.9％減の562万人シンガポール経済マクロ経済統計NEW【シンガポール経済統計】 コンテナ貨物取扱量、２月は５％増シンガポール経済マクロ経済統計【シンガポール経済統計】 １月の外国人入国者数、15％増の163万人シンガポール経済マクロ経済統計【シンガポール経済統計】 12月の銀行貸出残高、5.2％増シンガポール経済マクロ経済統計【シンガポール経済統計】 11月のチャンギ空港利用者数、12％増の574万人シンガポール経済マクロ経済統計【シンガポール経済統計】 コンテナ貨物取扱量、10月は８％増シンガポール経済マクロ経済統計シンガポールの最新ニュース米アンバー、スパローテックを完全子会社化シンガポール金融ＩＴ一般金融一般メディアポリス宅地の入札ゼロ、立地影響かシンガポール建設不動産建設・プラントNEW製造業景況感悪化、２年ぶりマイナスシンガポール製造統計その他製造NEW各国・地域のトップ記事香港地場系飲食店が閉店ラッシュPICK UPサービス食品・飲料外食・飲食NEW台湾１ＱのＧＤＰ成長率5.37％PICK UP経済マクロ経済統計NEW韓国４月の輸出3.7％増加PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ