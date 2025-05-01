ＩＭＦ、相互関税はスリランカに重大な影響

スリランカＩＭＦ、相互関税はスリランカに重大な影響経済NEW国・地域スリランカ業種経済関連タグインドスリランカ貿易関連トピックス・特集・連載トランプ関税で揺れるアジアトランプ関税で揺れるアジアＩＭＦ、相互関税はスリランカに重大な影響スリランカ経済貿易NEW〔政治スポットライト〕米関税、豪選挙後に交渉の可能性もオーストラリア経済マクロ経済貿易政策・法律・規制外交NEW中国「デフレ輸出」深刻化か 関税引き上げで、内需拡大焦点に中国経済マクロ経済貿易政策・法律・規制米相互関税、台湾は15～20％と予想＝中経院台湾経済マクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制米との関税交渉、首相「回答待ち」タイ経済マクロ経済貿易政治一般外交米関税は農産品輸出に商機、貿易政策局タイ農水貿易農林・水産インドの最新ニュース原子力発電の導入加速、電力省が協議インド公益電力・ガス・水道環境政策・法律・規制ＩＰＯ件数、１～３月前年割れ 国別で世界最多、調達額は12％増インド金融統計金融一般証券NEWエカ、ラジャスタン州でＥＶバス675台配備へインド車両自動車電子・コンピューター電機精密機器機械陸運観光環境政治一般政策・法律・規制車部品NEW各国・地域のトップ記事オーストラリア豪１ＱのＣＰＩ、0.9％上昇経済マクロ経済食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道保険小売り外食・飲食NEWインドＩＰＯ件数、１～３月前年割れ金融統計金融一般証券NEWミャンマー国連機関、農業部門への地震の影響を報告PICK UP農水農林・水産災害各国・地域のトップ記事一覧へ