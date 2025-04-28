米関税対策、予算4100億元に

台湾米関税対策、予算4100億元に台電補助抱き合わせ、野党反発PICK UP経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾電力・ガス・水道マクロ経済貿易財政政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載トランプ関税で揺れるアジアトランプ関税で揺れるアジア【オフショア人民元の今】第124回 貿易戦争2.0の激化で人民元安が進行香港金融貿易金融一般政策・法律・規制NEW米関税対策、予算4100億元に 台電補助抱き合わせ、野党反発台湾経済マクロ経済貿易電力・ガス・水道政策・法律・規制財政NEWトランプ関税で米韓が初協議 「２プラス２」、７月まで合意へ韓国経済マクロ経済貿易外交NEW米関税交渉に４つの課題 訪米代表団、米商務長官らと会談マレーシア経済マクロ経済政策・法律・規制NEW米国、10％の基本税率は引き下げずシンガポール経済マクロ経済貿易NEW独企業の６割が比事業楽観、米関税は懸念フィリピン経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW台湾の最新ニューステイクオフ：「今日は四川の燃麺、な…台湾社会社会一般NEWＵＭＣ、２Ｑウエハー出荷は５～７％増予測台湾ＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューターシキノハイテック、台湾半導体検査企業と協業台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューターNEW各国・地域のトップ記事香港「杭州六小竜」を香港誘致へPICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般空運政策・法律・規制NEWミャンマーミャンマー死者3769人、地震１カ月PICK UP社会統計社会一般事件災害NEW中国工業企業利益がプラス転換PICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資陸運海運空運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ