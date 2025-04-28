世銀、越の25年成長率を5.8％に下方修正

ベトナム世銀、越の25年成長率を5.8％に下方修正経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済ＧＤＰ重慶市のＧＤＰ、１～３月は4.3％成長中国重慶経済マクロ経済統計NEW吉林のＧＤＰ、１～３月は5.5％成長中国吉林経済マクロ経済貿易統計NEW青島のＧＤＰ、１～３月は5.9％成長中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW東莞市のＧＤＰ、１～３月は5.3％成長中国広東経済マクロ経済貿易統計NEW一行ニュース（25～27日付）中国経済マクロ経済NEW25年成長率予測を2.91％に下方修正、台経院台湾経済マクロ経済貿易統計NEWベトナムの最新ニュースニソン製油、事業安定に本腰 フル稼働継続、原油調達先も拡大ベトナム資源石油・石炭・ガス南北高速鉄道、着工期限は26年末＝政府決議ベトナム運輸インフラ建設・プラント陸運政策・法律・規制営農型太陽光のアグリツリー、越法人設立へベトナム公益ベンチャー農林・水産電力・ガス・水道NEW各国・地域のトップ記事香港「杭州六小竜」を香港誘致へPICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般空運政策・法律・規制NEWミャンマーミャンマー死者3769人、地震１カ月PICK UP社会統計社会一般事件災害NEW中国工業企業利益がプラス転換PICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資陸運海運空運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ