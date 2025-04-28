財務相、25年のＧＤＰ成長率目標５％を維持

インドネシア財務相、25年のＧＤＰ成長率目標５％を維持経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済ＧＤＰ重慶市のＧＤＰ、１～３月は4.3％成長中国重慶経済マクロ経済統計NEW吉林のＧＤＰ、１～３月は5.5％成長中国吉林経済マクロ経済貿易統計NEW青島のＧＤＰ、１～３月は5.9％成長中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW東莞市のＧＤＰ、１～３月は5.3％成長中国広東経済マクロ経済貿易統計NEW一行ニュース（25～27日付）中国経済マクロ経済NEW25年成長率予測を2.91％に下方修正、台経院台湾経済マクロ経済貿易統計NEWインドネシアの最新ニュース３月のコマツ重機販売、38％増の414台インドネシア製造統計その他製造石油・石炭・ガス鉱業NEW１米ドル＝１万6829ルピア（25日為替）インドネシア金融金融一般証券NEW[資料]インドネシア電動車販売・生産台数インドネシア車両統計自動車電機各国・地域のトップ記事香港「杭州六小竜」を香港誘致へPICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般空運政策・法律・規制NEWミャンマーミャンマー死者3769人、地震１カ月PICK UP社会統計社会一般事件災害NEW中国工業企業利益がプラス転換PICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資陸運海運空運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ