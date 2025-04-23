南北高速鉄道、着工期限は26年末＝政府決議

ベトナム南北高速鉄道、着工期限は26年末＝政府決議運輸NEW国・地域ベトナム業種運輸関連タグベトナム建設・プラント陸運政策・法律・規制インフラ関連トピックス・特集・連載アジアを支える鉄道輸送アジアを支える鉄道輸送南北高速鉄道、着工期限は26年末＝政府決議ベトナム運輸インフラ建設・プラント陸運政策・法律・規制NEW西ジャワ州政府、鉄道11路線の復活計画インドネシア運輸インフラ建設・プラント陸運観光NEW運輸省、ビル通過の鉄道敷設を検討タイ運輸陸運ロンタイン空港までの新鉄道、ＨＣＭが提案ベトナム運輸陸運ラオス・中国国際列車２周年、48万人が利用ラオス運輸統計陸運観光国産の通勤電車、首都圏路線で性能試験へインドネシア運輸その他製造陸運ベトナムの最新ニュース新ＦＴＡの交渉加速を指示、チン首相ベトナム経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEWテレビヒットのＹｅａｈ１、27％増収目標ベトナム媒体娯楽メディアセミテック、越工場のセンサー生産能力拡大ベトナムＩＴ電子・コンピューターNEW各国・地域のトップ記事中国ＡＩ投資、28年に14兆円超えPICK UPＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般設備投資雇用・労務政策・法律・規制NEW香港本土客は「香港らしさ」重視PICK UP観光統計観光文化・宗教NEW台湾議員の罷免運動、批判が５割PICK UP政治統計政治一般政策・法律・規制選挙NEW各国・地域のトップ記事一覧へ