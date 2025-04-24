青島の海洋経済生産額、25年は6.5％前後増へ

中国山東青島の海洋経済生産額、25年は6.5％前後増へ経済NEW国・地域中国山東業種経済関連タグ中国医薬品化学一般バイオ農林・水産その他製造海運観光マクロ経済統計ＧＤＰ湖南の１～３月ＧＤＰ、5.4％成長中国湖南経済マクロ経済統計NEW海南のＧＤＰ、１～３月は4.0％成長中国海南経済マクロ経済貿易統計NEW貴州省のＧＤＰ、１～３月は5.3％成長中国貴州経済マクロ経済統計NEW福建のＧＤＰ、１～３月は5.7％成長中国福建経済マクロ経済貿易統計NEW河北のＧＤＰ、１～３月は5.7％成長中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW大連のＧＤＰ、１～３月は6.2％成長中国遼寧経済マクロ経済統計NEW中国の最新ニュース河北のＧＤＰ、１～３月は5.7％成長中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW福建のＧＤＰ、１～３月は5.7％成長中国福建経済マクロ経済貿易統計NEW世界遺産の黄山、24年の訪問客８％増中国安徽観光統計決算観光NEW各国・地域のトップ記事香港東九龍の新交通、９駅設置へPICK UP運輸インフラ不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制NEW台湾商業３業種、３月も増収維持PICK UP経済マクロ経済統計卸売り小売り外食・飲食NEW韓国ＬＧがＥＶ事業の見直しへPICK UP車両自動車化学一般車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ