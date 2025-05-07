タイ【月次リポート】タイ（４月）経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイ自動車その他製造金融一般証券陸運石油・石炭・ガス電力・ガス・水道観光マクロ経済統計貿易政策・法律・規制環境関連トピックス・特集・連載タイの月次リポートＣＰＩ【月次リポート】全国（４月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】台湾（４月）台湾経済マクロ経済NEW４月ＣＰＩ2.1％上昇、加工食品などけん引韓国経済マクロ経済統計NEW消費者物価、４月0.22％下落 13カ月ぶりマイナス、利下げ余地タイ経済マクロ経済統計食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道不動産政策・法律・規制NEW【月次リポート】タイ（４月）タイ経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般証券陸運観光環境政策・法律・規制NEW４月物価が前月比プラス、２カ月ぶりベトナム経済マクロ経済NEW自動車統計理想汽車の４月販売、３割増の3.4万台中国北京車両統計自動車NEW小米ＥＶの４月販売、2.8万台以上中国北京車両統計自動車NEWＢＹＤ、４月新車販売は21％増＝ＥＶ伸びる中国深セン車両統計自動車NEW長安汽車の４月販売、３カ月ぶりマイナス中国重慶車両貿易統計自動車NEW上汽の４月販売4.6％増、４カ月連続プラス中国上海車両貿易統計自動車NEW長城汽車の４月販売、２カ月ぶりプラス中国河北車両貿易統計自動車NEW貿易統計海洋経済の生産額、１～３月は5.7％増中国経済マクロ経済貿易統計その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道海運観光NEW長安汽車の４月販売、３カ月ぶりマイナス中国重慶車両貿易統計自動車NEW財新サービス業ＰＭＩ、７カ月ぶり低水準中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス政策・法律・規制NEW広州交易会閉幕、バイヤー数は過去最多記録中国広東経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般卸売りイベント小売りNEW上汽の４月販売4.6％増、４カ月連続プラス中国上海車両貿易統計自動車NEW長城汽車の４月販売、２カ月ぶりプラス中国河北車両貿易統計自動車NEWタイの月次リポート【月次リポート】タイ（４月）タイ経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般証券陸運観光環境政策・法律・規制NEW【月次リポート】タイ（３月）タイ経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造電力・ガス・水道空運娯楽環境政策・法律・規制財政小売り【月次リポート】タイ（２月）タイ経済マクロ経済【月次リポート】タイ（１月）タイ経済マクロ経済【月次リポート】タイ（12月）タイ経済マクロ経済【月次リポート】タイ（11月）タイ経済マクロ経済タイの最新ニュース住宅購入額は25年３％減も、サイアム予測タイ建設マクロ経済金融一般不動産サイバー対策研修、第２期で1.3万人修了タイＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信雇用・労務政策・法律・規制NEW【タイ経済統計】2025年３月タイ経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車金融一般空運観光各国・地域のトップ記事香港労働節連休、本土客は92万人PICK UP観光統計観光小売り外食・飲食NEWミャンマー米ＲＦＡ、ミャンマー語放送など休止PICK UP媒体メディア政治一般政策・法律・規制外交NEW中国労働節の国内旅行者６％増PICK UP観光マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電機その他サービス陸運海運空運観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ