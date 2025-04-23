ウェーブロックＨＤ、インド拠点の運営開始

インドウェーブロックＨＤ、インド拠点の運営開始日系企業進出PICK UP製造NEW国・地域インド業種製造関連タグインド日本自動車その他製造建設・プラント関連トピックス・特集・連載日系製造業のアジア進出日系製造業のアジア進出ウェーブロックＨＤ、インド拠点の運営開始インド製造自動車その他製造建設・プラントNEWＲＳテクノ、山東に電池電解液工場中国山東製造その他製造設備投資建設・プラント三井海洋開発、首都に新拠点 隣国から機能移転、８カ国を統括マレーシア資源その他製造石油・石炭・ガス海運黒崎播磨、「ベトナムに期待大」江川社長ベトナム鉄鋼鉄鋼・金属ナ・デックス、電溶工業と９月に合弁設立へインド製造自動車精密機器機械繊維商社ヤギ、グルガオンに子会社設立インド繊維貿易繊維インドの最新ニュース蓄電市場、32年までに4.8兆ルピー呼び込みインド製造その他製造更新自動車輸出台数、昨年度は19％増の536万台インド車両貿易統計自動車二輪車国営通信ＭＴＮＬ、834億ルピーの債務不履行インドＩＴＩＴ一般通信金融一般各国・地域のトップ記事タイ東芝、工場のＩｏＴ支援PICK UPＩＴＩＴ一般その他製造機械NEWミャンマー国連機関、地震被災地の市場動向を報告PICK UP経済マクロ経済食品・飲料医薬品災害小売りNEW中国トランプ関税、日系は困惑PICK UP経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ