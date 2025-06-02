石英のＧＬテクノ、北部に現地法人を設立

ベトナム石英のＧＬテクノ、北部に現地法人を設立日系企業進出製造NEW国・地域ベトナム業種製造関連タグベトナム日本その他製造関連トピックス・特集・連載日系製造業のアジア進出日系製造業のアジア進出石英のＧＬテクノ、北部に現地法人を設立ベトナム製造その他製造NEW包装の三景、越に海外初進出＝26年本格稼働ベトナム製造その他製造堺化学がハノイに事務所、樹脂添加剤を拡販ベトナム化学化学一般眼鏡ジンズが比子会社、事業拡大を加速フィリピン商業その他製造小売り化学トクヤマ、販売子会社を設立インド化学電子・コンピューター電機医薬品化学一般精密機器機械環境ハイケム、エチレングリコール製造へマレーシア化学化学一般バイオ石油・石炭・ガス設備投資政策・法律・規制ベトナムの最新ニュース米エクセレレート、ＬＮＧ供給網に投資意向ベトナム公益電力・ガス・水道NEWサイゴンスクエア、偽造品数千点を押収ベトナム経済マクロ経済事件NEWロンタイン空港建設、石材供給は需要の50％ベトナム運輸インフラ空運各国・地域のトップ記事ミャンマー地震の経済損失3.8兆チャットに、総司令官PICK UP政治統計社会一般政治一般財政災害NEW香港域外技術人材、８職種を誘致PICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般保健医療建設・プラント海運空運雇用・労務政策・法律・規制NEW台湾鴻海、25年売上高７兆元超へPICK UPＩＴ決算自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造金融一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ