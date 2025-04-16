昨年度の貿易赤字、17％拡大

インド昨年度の貿易赤字、17％拡大貿易相手国は米国が４年連続首位経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインドマクロ経済統計貿易貿易統計李首相、輸出企業に「多様な市場開拓を」中国経済貿易統計政策・法律・規制NEW３月のエネルギー生産、原炭は9.6％増中国資源貿易統計石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道NEW１ＱのＧＤＰ成長率5.4％ 政策効果広がる、駆け込み輸出も中国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW３月の小売売上高好調、鉱工業が高水準に中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港空港の貨物取扱量、24年も世界一香港運輸貿易統計インフラ空運NEW３月輸入物価指数、3.4％上昇韓国経済マクロ経済貿易統計NEWインドの最新ニュース鉄鋼ＪＳＷ、グリーン鋼材生産へ大型投資インド鉄鋼貿易鉄鋼・金属設備投資建設・プラントNEWアッサム州、大規模投資計画のべダンタと協議インド資源石油・石炭・ガス鉱業３月の卸売物価2.05％上昇、前月からは減速インド経済マクロ経済貿易統計各国・地域のトップ記事香港米国向け普通小包の集荷停止PICK UP運輸貿易海運空運政治一般政策・法律・規制NEW台湾罷免活動巡り６人を勾留PICK UP政治事件政治一般選挙NEW韓国窮地の電動キックボードPICK UPサービスその他サービス陸運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ