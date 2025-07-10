ベトナム【シン・ベトナム街道】ミニバスの都市間移動（第５回）社会NEW国・地域ベトナム業種社会関連タグベトナム社会一般文化・宗教関連トピックス・特集・連載シン・ベトナム街道シン・ベトナム街道【シン・ベトナム街道】ミニバスの都市間移動（第５回）ベトナム社会社会一般文化・宗教NEW【シン・ベトナム街道】Ｐｈｏの故郷 ナムディン（第４回）ベトナム社会社会一般文化・宗教【シン・ベトナム街道】軍政下のミャンマー（第３回）ベトナム社会社会一般文化・宗教【シン・ベトナム街道】居残りのテト（第２回）ベトナム社会社会一般文化・宗教【シン・ベトナム街道】ハノイ生活再始動（第１回）ベトナム社会社会一般ベトナムの最新ニュース鉄道工業団地をハノイに新設、17兆ドン超ベトナム建設建設・プラントトゥーティエム―新空港メトロ提案、ガムダベトナム運輸インフラ陸運空運NEW自動車排ガス、12月から新規制値ベトナム車両マクロ経済自動車環境政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港皇崗で実質的「両地一検」PICK UP運輸インフラ設備投資陸運観光社会一般政策・法律・規制NEW台湾米との関税交渉、各界が注視PICK UP経済マクロ経済貿易自動車農林・水産政策・法律・規制NEW韓国グーグルと韓国ブランド協業PICK UPＩＴＩＴ一般小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ