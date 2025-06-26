ベトナム【シン・ベトナム街道】Ｐｈｏの故郷 ナムディン（第４回）社会NEW国・地域ベトナム業種社会関連タグベトナム社会一般文化・宗教関連トピックス・特集・連載シン・ベトナム街道シン・ベトナム街道【シン・ベトナム街道】Ｐｈｏの故郷 ナムディン（第４回）ベトナム社会社会一般文化・宗教NEW【シン・ベトナム街道】軍政下のミャンマー（第３回）ベトナム社会社会一般文化・宗教【シン・ベトナム街道】居残りのテト（第２回）ベトナム社会社会一般文化・宗教【シン・ベトナム街道】ハノイ生活再始動（第１回）ベトナム社会社会一般ベトナムの最新ニューストゥードゥック市、都市区分計画を発表ベトナム建設不動産政策・法律・規制国際金融センター開発に１兆円、ホーチミンベトナム金融インフラ金融一般不動産政策・法律・規制イーレックス、ビナコミンと混焼試験実施へベトナム公益電力・ガス・水道各国・地域のトップ記事香港倒産ドミノがとどめに、ベーカリーの大班PICK UP商業食品・飲料金融一般雇用・労務小売りNEW台湾続く店舗拡大、介護も視野に独自PICK UP商業統計保健医療医薬品その他サービス小売り更新韓国現代自の米国輸出２割減PICK UP車両貿易自動車外交車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ