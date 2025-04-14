黒崎播磨、「ベトナムに期待大」江川社長

ベトナム黒崎播磨、「ベトナムに期待大」江川社長日系企業進出独自鉄鋼NEW国・地域ベトナム業種鉄鋼関連タグベトナム日本鉄鋼・金属関連トピックス・特集・連載日系製造業のアジア進出日系製造業のアジア進出黒崎播磨、「ベトナムに期待大」江川社長ベトナム鉄鋼鉄鋼・金属NEWナ・デックス、電溶工業と９月に合弁設立へインド製造自動車精密機器機械繊維商社ヤギ、グルガオンに子会社設立インド繊維貿易繊維堀場製作所、ウエハー検査装置社を買収韓国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造川崎重工、油圧製品の販売会社を設立インドネシア製造その他製造精密機器機械アーティエンス、深センに合弁会社中国深セン化学電子・コンピューター化学一般その他製造設備投資ベトナムの最新ニュース映画「トンネル」、興行収入1000億ドン突破ベトナム媒体娯楽メディアNEWビンファスト、３月は１万2100台を納車ベトナム車両自動車中国エンビジョン、中部高原で風力発電事業ベトナム公益電力・ガス・水道環境各国・地域のトップ記事香港ネットバンキングに詐欺対策PICK UP金融ＩＴ一般金融一般社会一般事件政策・法律・規制NEW台湾関税猶予で前倒し出荷の波PICK UP経済マクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造海運空運政策・法律・規制NEW韓国コスマックスがタイに新工場PICK UP化学保健医療化学一般その他製造建設・プラント小売り更新各国・地域のトップ記事一覧へ