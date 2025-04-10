【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第21回＞コロナ以来のリスクオフ相場

オーストラリア【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第21回＞コロナ以来のリスクオフ相場経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア日本米国金融一般証券マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資関連トピックス・特集・連載豪ドル為替マーケット分析・２大銀行の視点貿易統計中国の25年成長率、4.7％予測＝ＡＤＢ中国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW宇通客車の24年は純利益2.3倍、販売好調中国河南車両貿易統計決算自動車NEW続くオフィス賃料値下がり 新規供給広がる、空室率も上昇中国建設統計不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW投資家信頼感、６月は低下で「悲観」タイ金融マクロ経済統計保健医療鉄鋼・金属石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般証券軍事外交NEW24年度コメ輸出は248万トン、目標届かずミャンマー農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW国民車プロトン３月販売、9.6％増の1.4万台マレーシア車両貿易統計自動車NEW豪ドル為替マーケット分析・２大銀行の視点【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第21回＞コロナ以来のリスクオフ相場オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第16幕＞移ろう季節オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第20回＞警戒されたほどタカ派転せずオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第15幕＞海風陸風入れ替わりオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第14幕＞カラフルな黒オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第19回＞ＲＢＡ「タカ派的」利下げオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制オーストラリアの最新ニュース米テスラのＥＶ、３月の豪販売台数53％減オーストラリア車両統計自動車政策・法律・規制NEW破綻の医薬品管理ソフト社、10社が買収に関心オーストラリアＩＴＩＴ一般保健医療雇用・労務NEW〔政治スポットライト〕初の党首討論会、米関税交渉の適任性競うオーストラリア政治貿易電力・ガス・水道政治一般政策・法律・規制選挙財政外交NEW各国・地域のトップ記事香港運河売却の行方さらに混迷PICK UP運輸海運政治一般政策・法律・規制NEW台湾鴻海、日産との協業に意欲PICK UP車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品NEW韓国車産業に２兆ウォン追加支援PICK UP車両貿易自動車金融一般政策・法律・規制外交車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ