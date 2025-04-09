ＮＺ「生活賃金」、９月から28.95＄に引上げ

ニュージーランドＮＺ「生活賃金」、９月から28.95＄に引上げ経済NEW国・地域ニュージーランド業種経済関連タグニュージーランド政策・法律・規制雇用・労務社会一般関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報銀行の給与が上昇傾向、ハイテク人員増で中国金融統計ＩＴ一般金融一般雇用・労務NEWＮＺ「生活賃金」、９月から28.95＄に引上げニュージーランド経済社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW人材開発省、戦略転換を実施 労働者により良い就業機会を提供シンガポール経済雇用・労務政策・法律・規制最低賃金、月額２千元以上が29地域に拡大中国経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制労組、最低賃金引き上げの緊急法案化を要請フィリピン経済雇用・労務政策・法律・規制豪労組、最低賃金4.5％引き上げを要求オーストラリア経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制オーストラリアの最新ニュース〔泡沫夢幻〕ＮＳＷ医師がスト決行！手術も延期にオーストラリア医薬保健医療雇用・労務財政NEW豪首相、米圧力でもメディア規範は維持方針オーストラリア媒体貿易ＩＴ一般メディア社会一般政策・法律・規制与党がメンタルヘルスに10億＄、選挙公約でオーストラリア医薬保健医療政策・法律・規制選挙財政NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー軍政ナンバー２、許可ない救援活動容認せずPICK UP政治社会一般政治一般軍事災害NEW中国中国は「最後まで戦う」PICK UP経済マクロ経済貿易証券政策・法律・規制NEW香港香港政府、米関税に７対策PICK UP経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ