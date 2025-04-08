ハノイの３月のＣＰＩ、前月から小幅上昇

ベトナムハノイの３月のＣＰＩ、前月から小幅上昇経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済統計ＣＰＩ３月ＣＰＩ上昇率2.29％、２カ月ぶり拡大台湾経済マクロ経済統計NEWハノイの３月のＣＰＩ、前月から小幅上昇ベトナム経済マクロ経済統計NEW３月の物価上昇率1.03％ 予測より下振れ、政府目標下回るインドネシア経済マクロ経済統計NEW【月次リポート】インドネシア（３月）インドネシア経済マクロ経済NEW消費者物価、３月0.84％上昇に鈍化タイ経済マクロ経済統計食品・飲料不動産建設・プラント陸運３月物価が前月比マイナス、１年ぶりベトナム経済マクロ経済ベトナムの最新ニュース３月鉱工業生産8.6％上昇、縫製品などけん引ベトナム経済マクロ経済統計１～３月海外直接投資、35％増の110億ドルベトナム経済マクロ経済統計スーパー富分、６月にホーチミン１号店ベトナム商業小売りNEW各国・地域のトップ記事ミャンマー軍政ナンバー２、許可ない救援活動容認せずPICK UP政治社会一般政治一般軍事災害NEW中国中国は「最後まで戦う」PICK UP経済マクロ経済貿易証券政策・法律・規制NEW香港香港政府、米関税に７対策PICK UP経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ