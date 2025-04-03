24年実質ＧＤＰ成長率、5.7％に修正

フィリピン24年実質ＧＤＰ成長率、5.7％に修正経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピンマクロ経済統計ＧＤＰホーチミン市１Ｑ成長率7.5％、過去６年で最高ベトナム経済マクロ経済NEWインフラ直撃で経済損失、ＧＤＰ匹敵もミャンマー経済マクロ経済インフラ社会一般事件災害NEW24年実質ＧＤＰ成長率、5.7％に修正フィリピン経済マクロ経済統計NEWハリラヤ消費は控えめ、経済堅調もマレーシア経済マクロ経済食品・飲料社会一般文化・宗教メンタルヘルス状況、域内最低 企業の対策に課題、現地社調査シンガポール経済マクロ経済統計保健医療雇用・労務【月次リポート】全国（３月）中国経済マクロ経済統計フィリピンの最新ニュースマカティ市、土地の固定資産税を減税フィリピン建設不動産政策・法律・規制財政アーサランド、ケソンでコンド開発用地取得フィリピン建設不動産建設・プラント〔クラクション〕在比中国大使館、自国民に注意フィリピン社会社会一般外交各国・地域のトップ記事タイ米相互関税、タイ経済に打撃PICK UP経済マクロ経済貿易自動車電子・コンピューターその他製造精密機器農林・水産政治一般政策・法律・規制外交NEWベトナム相互関税、ＧＤＰ12％減も経済貿易電子・コンピューター繊維政策・法律・規制外交NEWミャンマー地震死者３千人超す、軍政停戦発表PICK UP社会社会一般事件外交災害NEW各国・地域のトップ記事一覧へ