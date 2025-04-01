３月ＣＰＩ2.1％上昇、加工食品など上がる

韓国３月ＣＰＩ2.1％上昇、加工食品など上がる経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計ＣＰＩ３月ＣＰＩ2.1％上昇、加工食品など上がる韓国経済マクロ経済統計NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第16幕＞移ろう季節オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制更新深セン市の鉱工業生産、１～２月は2.6％増中国深セン経済マクロ経済統計【月次リポート】全国（３月）中国経済マクロ経済統計【月次リポート】台湾（３月）台湾経済マクロ経済【月次リポート】マレーシア（３月）マレーシア経済マクロ経済韓国の最新ニュース現代免税店、ソウル２店舗を閉鎖・縮小韓国商業食品・飲料観光小売りNEWＫＧと奇瑞汽車、中大型ＳＵＶを共同開発へ韓国車両自動車NEW忠清南道、車載ＡＩ半導体の研究施設を建設韓国車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター各国・地域のトップ記事中国車生産地の上位地域に変化PICK UP車両統計自動車その他製造NEW香港立法会が訪日視察の報告書PICK UP経済マクロ経済食品・飲料農林・水産観光社会一般政治一般政策・法律・規制NEW韓国３月の輸出3.1％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ