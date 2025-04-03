シンガポール【シンガポール経済統計】コンテナ貨物取扱量、２月は５％増経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載シンガポール経済統計シンガポール経済統計【シンガポール経済統計】 コンテナ貨物取扱量、２月は５％増シンガポール経済マクロ経済統計NEW【シンガポール経済統計】 １月の外国人入国者数、15％増の163万人シンガポール経済マクロ経済統計【シンガポール経済統計】 12月の銀行貸出残高、5.2％増シンガポール経済マクロ経済統計【シンガポール経済統計】 11月のチャンギ空港利用者数、12％増の574万人シンガポール経済マクロ経済統計【シンガポール経済統計】 コンテナ貨物取扱量、10月は８％増シンガポール経済マクロ経済統計【シンガポール経済統計】 ９月の外国人入国者数、12％増の127万人シンガポール経済マクロ経済統計シンガポールの最新ニュースシェル、テマセク傘下パビリオンの買収完了シンガポール資源石油・石炭・ガスソニー、暗号資産クリプトと提携シンガポールＩＴＩＴ一般金融一般NEW世界長者番付、日本ペイント株主が国内最上位シンガポール経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事タイ米相互関税、タイ経済に打撃PICK UP経済マクロ経済貿易自動車電子・コンピューターその他製造精密機器農林・水産政治一般政策・法律・規制外交NEWベトナム相互関税、ＧＤＰ12％減も経済貿易電子・コンピューター繊維政策・法律・規制外交NEWミャンマー地震死者３千人超す、軍政停戦発表PICK UP社会社会一般事件外交災害NEW各国・地域のトップ記事一覧へ