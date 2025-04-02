車輸入、１～２月は46％減＝国産車人気受け

中国車輸入、１～２月は46％減＝国産車人気受け車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車統計貿易自動車統計車輸入、１～２月は46％減＝国産車人気受け中国車両貿易統計自動車NEWＥＶ零ホウの３月販売、2.5倍の3.7万台中国浙江車両統計自動車NEW小鵬の３月販売、５カ月連続で３万台超え中国広東車両統計自動車NEW小米ＥＶの３月販売、2.9万台以上中国北京車両統計自動車NEW理想汽車の１Ｑ販売、15.5％増の9.2万台中国北京車両統計自動車NEW【月次リポート】全国（３月）中国経済マクロ経済統計NEW貿易統計１～２月のサービス貿易、9.9％増の1.3兆元中国経済貿易統計その他サービス観光NEW深センの輸出額、１～２月は17％減中国深セン経済マクロ経済貿易統計NEW財新製造業ＰＭＩ、３月は４カ月ぶり高水準中国経済マクロ経済貿易統計その他製造雇用・労務政策・法律・規制NEW車輸入、１～２月は46％減＝国産車人気受け中国車両貿易統計自動車NEW【月次リポート】全国（３月）中国経済マクロ経済統計NEW「楽観度」９四半期ぶり低さ 企業景況感、地政学リスク警戒台湾経済マクロ経済統計雇用・労務NEW中国の最新ニュース100都市の新築住宅価格、19カ月連続上昇中国建設マクロ経済統計不動産建設・プラントNEWハイセンス系の海信家電、24年は18％増益中国山東電機決算ＩＴ一般電子・コンピューター電機NEW車業界が10年で７社に集約か ＢＹＤ・吉利が市場主導へ中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制車部品各国・地域のトップ記事ミャンマー60時間超下敷き５歳児救出、ミャンマー地震PICK UP社会社会一般事件災害NEW中国大手茶系飲料が地方開拓PICK UPサービス決算食品・飲料その他サービス小売り外食・飲食NEW香港北部都会区に関心表明22件PICK UP建設ＩＴ一般インフラ不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ