銀行貸出残高、２月は12.2％増

フィリピン銀行貸出残高、２月は12.2％増金融NEW国・地域フィリピン業種金融関連タグフィリピン金融一般統計自動車統計車輸入、１～２月は46％減＝国産車人気受け中国車両貿易統計自動車NEWＥＶ零ホウの３月販売、2.5倍の3.7万台中国浙江車両統計自動車NEW小鵬の３月販売、５カ月連続で３万台超え中国広東車両統計自動車NEW小米ＥＶの３月販売、2.9万台以上中国北京車両統計自動車NEW理想汽車の１Ｑ販売、15.5％増の9.2万台中国北京車両統計自動車NEW【月次リポート】全国（３月）中国経済マクロ経済統計NEWフィリピンの最新ニュースＢＰＭ、オフィス需要けん引 足元好調もＡＩ普及で不透明感フィリピン建設統計ＩＴ一般不動産NEW農相、養豚業界に年200万頭の増産訴えフィリピン農水農林・水産政策・法律・規制ＡＣＥＮ子会社、風力発電事業で融資契約フィリピン公益電力・ガス・水道金融一般設備投資環境NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー60時間超下敷き５歳児救出、ミャンマー地震PICK UP社会社会一般事件災害NEW中国大手茶系飲料が地方開拓PICK UPサービス決算食品・飲料その他サービス小売り外食・飲食NEW香港北部都会区に関心表明22件PICK UP建設ＩＴ一般インフラ不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ