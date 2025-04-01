公的医療従事者の給与、７月から引き上げ

シンガポール公的医療従事者の給与、７月から引き上げ医薬NEW国・地域シンガポール業種医薬関連タグシンガポール保健医療政策・法律・規制雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報公的医療従事者の給与、７月から引き上げシンガポール医薬保健医療雇用・労務政策・法律・規制NEW専門職の割合、求人全体の約６割 24年統計、情報・通信などで顕著シンガポール経済統計雇用・労務NEW１月平均賃金、15.8％増の496.7万ウォン韓国経済マクロ経済統計雇用・労務豪労働者の賃上げ率4.8％、97年以降で最高オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務＜予算案＞競合への転職防止条項、禁止へオーストラリア経済雇用・労務政策・法律・規制財政＜予算案＞社会保障支出増加、子ども世帯支援オーストラリア経済保健医療社会一般雇用・労務政策・法律・規制財政シンガポールの最新ニュースナノフィルム、中国子会社が追加融資獲得シンガポール製造その他製造金融一般海事庁と技術専門学校、ドローン操縦者育成シンガポール運輸ＩＴ一般海運教育雇用・労務政策・法律・規制更新ＯＣＢＣの投融資排出量、４業種で減少シンガポール金融統計金融一般環境各国・地域のトップ記事香港民間オフィス空室率16.3％にPICK UP建設統計不動産建設・プラントNEW台湾先端２ナノ、今年後半量産へPICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEWタイ日系車工場、生産が正常化PICK UP独自車両自動車その他製造機械災害NEW各国・地域のトップ記事一覧へ