＜予算案＞ＧＤＰ成長率、新年度は2.25％に加速へ

オーストラリア＜予算案＞ＧＤＰ成長率、新年度は2.25％に加速へ経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアマクロ経済政策・法律・規制ＧＤＰ一行ニュース（25日付）中国経済マクロ経済社会一般NEW世界幸福度、韓国は６ランク下落の58位韓国社会統計社会一般NEW来年度は経済成長３％目標、軍政トップミャンマー経済マクロ経済財政NEW経済環境整備を積極支援、総司令官が強調ミャンマー経済マクロ経済政策・法律・規制NEW第３次産業の割合39%、ＡＳＥＡＮで低水準カンボジア経済マクロ経済統計NEW財閥主導の10兆円経済圏 異形の国の成長論（３）フィリピン経済マクロ経済貿易ＩＴ一般食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW失業率企業の雇用安定に金融支援、最大５千万元中国経済マクロ経済金融一般雇用・労務政策・法律・規制NEW平均寿命、女性77歳・男性71歳フィリピン社会統計社会一般NEW財閥主導の10兆円経済圏 異形の国の成長論（３）フィリピン経済マクロ経済貿易ＩＴ一般食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW＜予算案＞ＧＤＰ成長率、新年度は2.25％に加速へオーストラリア経済マクロ経済政策・法律・規制NEW域外からの労働者に労組反発 雇用を圧迫、受け入れ制限求める香港経済マクロ経済建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制外食・飲食２月失業率3.34％、６カ月ぶり上昇台湾経済マクロ経済統計雇用・労務オーストラリアの最新ニュース＜予算案＞政府支出、過去40年で最高水準オーストラリア経済マクロ経済決算雇用・労務政策・法律・規制財政NEWプレミア上半期34％減益、小売業依然厳しくオーストラリア商業決算小売り豪２月ＣＰＩ上昇率、2.4％に減速オーストラリア経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事香港月給中央値が２万HKドル超えPICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEWミャンマー来年度は経済成長３％目標、軍政トップPICK UP経済マクロ経済財政NEW中国ＢＹＤの24年12月期が好調PICK UP車両貿易統計決算自動車設備投資車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ