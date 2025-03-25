中国【中国で勝ち抜く】ＰＢ商品やコラボ店で差別化ローソン、激戦の西南市場で攻勢独自PICK UP商業NEW国・地域中国業種商業関連タグ中国日本食品・飲料小売り外食・飲食その他サービス観光メディア娯楽社会一般関連トピックス・特集・連載中国で勝ち抜く中国で勝ち抜く【中国で勝ち抜く】ＰＢ商品やコラボ店で差別化 ローソン、激戦の西南市場で攻勢中国商業食品・飲料その他サービス観光娯楽メディア社会一般小売り外食・飲食NEW【中国で勝ち抜く】「消費降級」に需要 高コスパ武器に、個食需要に鍵中国サービスマクロ経済統計食品・飲料外食・飲食【中国で勝ち抜く】二重床に商機あり 不動産不況に逆行、日系が着手中国建設マクロ経済統計その他製造その他サービス不動産建設・プラント社会一般政策・法律・規制中国の最新ニュースマクセル、江蘇無錫の子会社解散中国江蘇製造電子・コンピューターその他製造電力・ガス・水道NEW24年の世界車載パネル出荷、中国向けが過半中国車両統計自動車電子・コンピューター車部品中国で食べ放題店が活況、コスパ重視で中国サービス食品・飲料その他サービス社会一般外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事台湾電気料金改定３つのシナリオPICK UP公益電力・ガス・水道政治一般政策・法律・規制NEW韓国弾劾棄却で首相が職務復帰PICK UP政治政治一般軍事選挙外交NEWタイ日系、「全方位戦略」強化PICK UP車両自動車二輪車NEW各国・地域のトップ記事一覧へ