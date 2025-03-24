中国ＥＶのＮＥＴＡ、タイは重要市場と強調

タイ中国ＥＶのＮＥＴＡ、タイは重要市場と強調車両NEW国・地域タイ業種車両関連タグ中国タイ自動車関連トピックス・特集・連載中国ＥＶの世界戦略中国ＥＶの世界戦略湖北省、ＮＥＶの生産を今年100万台へ中国湖北車両自動車その他製造政策・法律・規制NEW24年のＮＥＶリコール、過去最多の449万台中国車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造NEWＢＹＤがセルビア進出、欧州市場を深耕中国深セン車両自動車NEW長安汽車、３年内に欧州で８モデル投入へ中国重慶車両自動車NEW中国ＥＶのＮＥＴＡ、タイは重要市場と強調タイ車両自動車NEW奇瑞傘下のＪＥＴＯＵＲ、今年は５車種投入インドネシア車両自動車電機NEWタイの最新ニュースデュシタニ、フアヒンで超高級住宅を開発タイ建設不動産今年の車ローン、５％減～１％増予測タイ金融自動車金融一般NEWクルンタイとＴＭＢタナ、合併報道を否定タイ金融金融一般NEW各国・地域のトップ記事香港低空経済、実証実験が始動PICK UP運輸ＩＴ一般通信保健医療医薬品空運社会一般政策・法律・規制災害外食・飲食NEWミャンマー「多極世界で関係分散を」PICK UP政治マクロ経済貿易インフラ電力・ガス・水道政治一般選挙外交NEW中国Ｆ１の経済効果70億元超えかPICK UP経済マクロ経済統計自動車その他サービス観光娯楽社会一般スポーツイベント外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ