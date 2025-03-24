家計・企業・政府の負債、6200兆ウォン超

韓国家計・企業・政府の負債、6200兆ウォン超経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計ＧＤＰ香港は88位に低下、世界幸福度ランキング香港社会統計社会一般NEW家計・企業・政府の負債、6200兆ウォン超韓国経済マクロ経済統計NEW創造産業、24年のＧＤＰ貢献度7.3％フィリピン経済マクロ経済統計ＩＴ一般娯楽文化・宗教NEW米相互関税、中国は他国より影響小さく中国経済マクロ経済貿易政策・法律・規制３月の景気楽観指数、２カ月ぶり下落台湾経済マクロ経済統計金融一般保険25年デジタルＧＤＰ、7.3％増の21兆円へタイＩＴマクロ経済ＩＴ一般韓国の最新ニュースＳＫオンが日産にＥＶ電池供給、100万台分韓国車両自動車車部品サムスン「株主価値の向上へ」 株主総会、技術競争力を確保韓国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター電機高麗亜鉛とハンファ、豪でＢＥＳＳ展開韓国公益電力・ガス・水道建設・プラント各国・地域のトップ記事香港低空経済、実証実験が始動PICK UP運輸ＩＴ一般通信保健医療医薬品空運社会一般政策・法律・規制災害外食・飲食NEWミャンマー「多極世界で関係分散を」PICK UP政治マクロ経済貿易インフラ電力・ガス・水道政治一般選挙外交NEW中国Ｆ１の経済効果70億元超えかPICK UP経済マクロ経済統計自動車その他サービス観光娯楽社会一般スポーツイベント外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ