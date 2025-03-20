インフレ率予測、0.3～1.3％に据え置き

タイインフレ率予測、0.3～1.3％に据え置き経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイ食品・飲料マクロ経済統計政策・法律・規制ＣＰＩ２月のＣＰＩ上昇率1.4％、伸び幅0.6Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計NEW中銀、政策金利を据え置き＝４会合連続台湾金融マクロ経済統計金融一般不動産NEWインフレ率予測、0.3～1.3％に据え置きタイ経済マクロ経済統計食品・飲料政策・法律・規制NEW天津の１～２月経済統計、鉱工業は5.2％増中国天津経済マクロ経済統計25年経済成長率予想2.6％、金融庁調査シンガポール経済マクロ経済山東のＣＰＩ、２月は0.7％下落中国山東経済マクロ経済統計貿易統計２月のＣＰＩ上昇率1.4％、伸び幅0.6Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計NEW３月の景気楽観指数、２カ月ぶり下落台湾経済マクロ経済統計金融一般保険NEW１～２月の輸出受注額、11.9％増台湾経済マクロ経済貿易統計NEW中銀、政策金利を据え置き＝４会合連続台湾金融マクロ経済統計金融一般不動産NEWインフレ率予測、0.3～1.3％に据え置きタイ経済マクロ経済統計食品・飲料政策・法律・規制NEW24年度の貿易額、12日時点で目標の78％ミャンマー経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEWタイの最新ニュースサンリオ、東南アで知財保護と偽造対策強化タイ媒体メディアNEW航空Ｍジェット、今年は45億円投資計画タイ運輸空運NEW三菱自、「エクスフォース」ＨＶ版を発売タイ車両自動車NEW各国・地域のトップ記事中国商業施設の販売額が微増PICK UP商業統計その他サービス娯楽小売り外食・飲食NEW香港サイバー安保法が可決PICK UPＩＴＩＴ一般通信インフラ社会一般政策・法律・規制NEW台湾ららぽーと南港がオープンPICK UP商業不動産小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ