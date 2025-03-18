対外低利借款、２％増の18億米ドル

カンボジア対外低利借款、２％増の18億米ドル経済国・地域カンボジア業種経済関連タグカンボジアガラス・セメントマクロ経済統計財政ＧＤＰタイ格付据置き、見通しも安定＝日本研究所タイ経済マクロ経済金融一般財政１Ｑ経済成長率は7.1％、ＵＯＢ銀予測ベトナム経済マクロ経済貿易対外低利借款、２％増の18億米ドルカンボジア経済マクロ経済統計ガラス・セメント財政１月対外債務、６カ月連続で4200億ドル超インドネシア経済マクロ経済財政本日のニュージーランド１行情報（17日付）ニュージーランド経済マクロ経済サイクロンで財政に12億＄の穴、赤字転落へオーストラリア経済マクロ経済財政災害カンボジアの最新ニュース18％増の28万人、１～２月アンコール入場数カンボジア観光統計観光中銀と韓国資産管理公社、不良債権管理で協力カンボジア金融自動車金融一般民間航空局、25年の旅客750万人見込むカンボジア運輸統計空運各国・地域のトップ記事中国小売売上高の伸びが拡大PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道その他サービス不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食香港北角で老舗がまた閉店へPICK UP商業食品・飲料社会一般小売り外食・飲食更新台湾科学園区の売上高が最高更新PICK UP経済マクロ経済統計決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信バイオ精密機器各国・地域のトップ記事一覧へ