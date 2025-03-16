トヨタ２月販売2.4倍、２カ月連続でプラス

ベトナムトヨタ２月販売2.4倍、２カ月連続でプラス車両国・地域ベトナム業種車両関連タグベトナム日本自動車関連トピックス・特集・連載日系自動車メーカーの動向日系自動車メーカーの動向ホンダ、新型船外機「ＢＦ250 Ｖ６」発売タイ製造その他製造トヨタ２月販売2.4倍、２カ月連続でプラスベトナム車両自動車ＳＭＬいすゞ、国防省から輸送車114台を受注インド車両自動車軍事乗用車販売、２％増の37.7万台 ２月では過去最多、３月も楽観視インド車両統計自動車和泰汽車、昨年利益が過去２番目高水準台湾車両決算自動車１～２月新車販売、31％増 支援措置失効も商用車が下支えベトナム車両統計自動車ベトナムの最新ニュースビンズオン省メトロ、１号線と接続案を承認ベトナム経済マクロ経済インフラ陸運地方行政再編で指導委、ビン副首相がトップにベトナム政治政治一般ナムディン省の産業クラスター、事業主選定ベトナム建設不動産建設・プラント政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国小売売上高の伸びが拡大PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道その他サービス不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食香港北角で老舗がまた閉店へPICK UP商業食品・飲料社会一般小売り外食・飲食更新台湾科学園区の売上高が最高更新PICK UP経済マクロ経済統計決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信バイオ精密機器各国・地域のトップ記事一覧へ