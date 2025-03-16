現代自の海外法人、年間売上高8.2％増

韓国現代自の海外法人、年間売上高8.2％増車両国・地域韓国業種車両関連タグ韓国カナダアフリカ欧州自動車統計自動車統計小売売上高の伸びが拡大 １～２月の経済指標、政策支援で中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道その他サービス不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食科学園区の売上高が最高更新 24年、ＡＩ効果＝ＩＣは２桁増台湾経済マクロ経済統計決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信バイオ精密機器現代自の海外法人、年間売上高8.2％増韓国車両統計自動車２月の電動車生産、前年比3.5％減７千台インドネシア車両統計自動車電機［資料］インドネシア電動車販売・生産台数インドネシア車両統計自動車電機英ＪＬＲがリコール、計63万台超え中国車両統計自動車政策・法律・規制車部品韓国の最新ニュース６Ｇ市場リードへ、政府・企業が協力本格化韓国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信サムスン電子の給与、平均1.3億ウォンに韓国ＩＴＩＴ一般通信雇用・労務公取委、韓国薬剤師会を家宅捜索韓国医薬保健医療医薬品政策・法律・規制小売り各国・地域のトップ記事中国小売売上高の伸びが拡大PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道その他サービス不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食香港北角で老舗がまた閉店へPICK UP商業食品・飲料社会一般小売り外食・飲食更新台湾科学園区の売上高が最高更新PICK UP経済マクロ経済統計決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信バイオ精密機器各国・地域のトップ記事一覧へ