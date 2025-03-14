１月の平均経常性賃金、前年同月比2.91％増

台湾１月の平均経常性賃金、前年同月比2.91％増経済国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報１月の平均経常性賃金、前年同月比2.91％増台湾経済マクロ経済統計雇用・労務サムスン電子の給与、平均1.3億ウォンに韓国ＩＴＩＴ一般通信雇用・労務就活は給与と福利厚生重視 企業は人事制度の大幅な見直しをマレーシア経済マクロ経済雇用・労務ＮＺ賃金不払い刑事罰法案、法制化へニュージーランド経済マクロ経済雇用・労務政治一般政策・法律・規制労働省、メーデーの最低賃金引き上げを計画タイ経済雇用・労務政策・法律・規制大祭手当は７日前までに一括支給、労相回状インドネシア経済文化・宗教雇用・労務政策・法律・規制台湾の最新ニュース鴻海、24年純利益は7.5％増＝過去最高台湾ＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューターNEW台東でＭ4.0の地震、最大震度４台湾社会社会一般災害NEW反落、ＴＳＭＣなどハイテクが下落＝台湾株式台湾金融金融一般証券各国・地域のトップ記事中国風力発電機の輸出が過去最高PICK UP公益貿易統計その他製造機械インフラ電力・ガス・水道建設・プラント社会一般香港中央が議員に「能力」求めるPICK UP政治統計社会一般政治一般選挙台湾台湾コーヒー産業は分業を独自PICK UP食品食品・飲料農林・水産小売り外食・飲食各国・地域のトップ記事一覧へ