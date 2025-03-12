日本など12カ国のビザ免除、28年まで延長

ベトナム日本など12カ国のビザ免除、28年まで延長経済国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナム観光マクロ経済政策・法律・規制外交関連トピックス・特集・連載アジア渡航・交通情報アジア渡航・交通情報日本など12カ国のビザ免除、28年まで延長ベトナム経済マクロ経済観光政策・法律・規制外交キャセイ、４月に香港―ウルムチ就航香港運輸空運エミレーツ、６月にシエムレアプ線を就航へカンボジア運輸空運トルコ航空、12月にプノンペン路線就航へカンボジア運輸空運エアインディア、３月末から羽田線を就航インド運輸空運中国航空各社が日本線拡充、花見シーズンに中国運輸空運観光ベトナムの最新ニュース介護ベンチャーと協業、明治などが事例紹介ベトナム経済イベント米などとの貿易収支均衡を、チン首相が指示ベトナム経済貿易政策・法律・規制外交国連サイバー犯罪条約、７月にハノイで式典ベトナム政治ＩＴ一般電子・コンピューター通信社会一般事件外交各国・地域のトップ記事シンガポールセールスフォース、５年で10億米ドル投資へPICK UPＩＴＩＴ一般NEW中国２月の新車販売は３割増PICK UP車両貿易統計自動車香港タクシーがサービス差別化へPICK UP運輸自動車陸運政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ