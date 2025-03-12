安徽合肥、24年の常住人口が１千万人超え

中国安徽安徽合肥、24年の常住人口が１千万人超え社会国・地域中国安徽業種社会関連タグ中国統計社会一般自動車統計３月の乗用車販売大幅増へ、新車投入が寄与中国車両統計自動車江淮汽車の２月販売、５カ月連続マイナス中国安徽車両統計自動車一汽解放の２月販売、２倍の2.5万台中国吉林車両統計自動車安徽合肥、24年の常住人口が１千万人超え中国安徽社会統計社会一般２月の新車販売は３割増 春節・販促効果、ＮＥＶも伸び中国車両貿易統計自動車２月の工場設立８％減、投資額５カ月ぶり増タイ経済マクロ経済統計中国の最新ニュース５％成長目標を承認、対米摩擦想定し内需拡大中国経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制保険業界でＡＩ人材争奪戦、競争力向上へ中国金融ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般設備投資保険雇用・労務中国ファウンドリーが好調、国産化後押し中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制各国・地域のトップ記事シンガポールセールスフォース、５年で10億米ドル投資へPICK UPＩＴＩＴ一般NEW中国２月の新車販売は３割増PICK UP車両貿易統計自動車香港タクシーがサービス差別化へPICK UP運輸自動車陸運政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ