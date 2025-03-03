24年12月平均賃金、４％増の460.8万ウォン

韓国24年12月平均賃金、４％増の460.8万ウォン経済国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報24年12月平均賃金、４％増の460.8万ウォン韓国経済マクロ経済統計雇用・労務１年内に転職希望する就業者７割 英社調査、給与制度の透明性低くシンガポール経済統計雇用・労務公務員給与や補助金を抑制 新年度予算案、財政赤字削減へ香港経済マクロ経済自動車金融一般証券不動産建設・プラント陸運空運観光娯楽社会一般スポーツ雇用・労務政治一般政策・法律・規制財政就業者の６割超が転職検討、英企業調査香港経済統計雇用・労務小売業で賃上げの波広がる 人手不足背景、コストコは約４％台湾商業卸売り雇用・労務小売り最低賃金の地域分け見直し、区郡再編でベトナム経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制韓国の最新ニュース起亜インド本部、働きがいのある会社に認定韓国車両統計自動車ＪＮＴＯ、ネイバーブログで魅力アピール韓国観光観光メディア１月の訪韓客112万人、コロナ前より増加韓国観光統計観光各国・地域のトップ記事香港本土テック企業が開発主導もPICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般インフラ不動産建設・プラント政策・法律・規制財政台湾対米投資、24年は過去最高PICK UP経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資政策・法律・規制韓国２月の輸出１％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計各国・地域のトップ記事一覧へ