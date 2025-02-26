政府支出、過去最大級の増加

オーストラリア政府支出、過去最大級の増加対ＧＤＰ比は27.2％へ経済国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアマクロ経済統計財政政策・法律・規制決算政治一般ＧＤＰ深セン市の経済成長目標、25年は「5.5％」中国深セン経済マクロ経済統計政策・法律・規制財務相「利下げは適切な時期に」タイ金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制過剰な貸出金利引き上げは処分、首相指示ベトナム金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制24年の大卒初任給4500Ｓドル 前年比４％増、就職率は低下シンガポール経済マクロ経済統計教育雇用・労務政府支出、過去最大級の増加 対ＧＤＰ比は27.2％へオーストラリア経済マクロ経済統計決算政治一般政策・法律・規制財政50年後の政府債務６倍に、ＧＤＰ比は173％韓国経済マクロ経済統計政策・法律・規制オーストラリアの最新ニューステイクオフ：最近、家人の料理の腕前…オーストラリア社会社会一般ミクシィ、豪賭博ポインツベットを買収オーストラリア媒体ＩＴ一般金融一般その他サービス娯楽NEW〔政治スポットライト〕中国、豪ＮＺ間の軍事演習で豪政府に反発オーストラリア政治政治一般外交各国・地域のトップ記事シンガポール１月製造業生産高、９％上昇PICK UP製造統計その他製造NEWミャンマー24年のネット回線遮断は85件、世界最多PICK UPＩＴ統計ＩＴ一般通信社会一般中国ＴＶ出荷シェアが韓国超えPICK UP電機貿易統計ＩＴ一般電機その他製造各国・地域のトップ記事一覧へ