１月のコアインフレ率0.8％

シンガポール１月のコアインフレ率0.8％３年７か月ぶり低水準、鈍化続くPICK UP経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計貿易ＣＰＩ１月のコアインフレ率0.8％ ３年７か月ぶり低水準、鈍化続くシンガポール経済マクロ経済貿易統計NEW１月ＣＰＩは1.7％上昇、前月から横ばいマレーシア経済マクロ経済統計25年のインフレ率、最大3.5％予測＝政府マレーシア経済マクロ経済統計食品・飲料農林・水産石油・石炭・ガス政策・法律・規制石炭輸出、印中向けが５割 24年総量７％増、日本も２桁伸長インドネシア資源貿易統計石油・石炭・ガス鉱業環境【フィリピン為替情報】サプライズ決定の比中銀、ペソ安圧力は継続かフィリピン金融マクロ経済統計金融一般証券雇用・労務政策・法律・規制広州のＧＤＰ成長率目標、25年は５％前後中国広東経済マクロ経済統計貿易統計25年の乗用車販売2343万台へ、ＣＰＣＡ予測中国車両貿易統計自動車社会一般NEW二輪・三輪車販売、１月は2.1％増中国車両貿易統計自動車二輪車NEW太陽電池、中国勢の国内出荷拡大＝調査会社中国公益統計電子・コンピューターその他製造インフラ電力・ガス・水道設備投資環境政策・法律・規制NEW石油・化学工業業界が苦境 24年増収減益、過剰生産が足かせ中国資源統計決算化学一般石油・石炭・ガス政策・法律・規制NEW４Ｑの金融収支、純資産が307億米ドル増加台湾金融マクロ経済貿易統計金融一般NEW24年のＦＴＡ輸出は３％増、対ペルー伸びタイ経済マクロ経済貿易統計NEWシンガポールの最新ニュース医療ラッフルズ、24年12月期は増収減益シンガポール医薬決算保健医療NEW配車グラブ、24年通期は赤字が大幅縮小シンガポールサービス決算ＩＴ一般その他サービス陸運ティックトック子会社、十数人を解雇シンガポールＩＴＩＴ一般雇用・労務各国・地域のトップ記事中国石油・化学工業業界が苦境PICK UP資源統計決算化学一般石油・石炭・ガス政策・法律・規制NEW香港チャイルドシートを義務化PICK UP運輸自動車ＩＴ一般陸運社会一般政策・法律・規制NEW台湾小売業で賃上げの波広がるPICK UP商業卸売り雇用・労務小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ