24年成長率、北部優位が鮮明

ベトナム24年成長率、北部優位が鮮明プラスワン投資、経済エンジンにPICK UP経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済統計設備投資ＧＤＰ25年ＧＤＰは2.0～3.0％成長、政府予測香港経済マクロ経済貿易統計財政NEW25年の成長率予測は3.14％ 輸出・消費・投資とも引き上げ台湾経済マクロ経済統計NEW24年の対米輸出はＧＤＰの３割、関税に懸念ベトナム経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW24年成長率、北部優位が鮮明 プラスワン投資、経済エンジンにベトナム経済マクロ経済統計設備投資NEW中部ＭＰ州、産業促進に注力 投資会議で26兆ルピーの提案獲得インド経済マクロ経済イベントNEW深セン市の経済成長目標、25年は「5.5％」中国深セン経済マクロ経済統計政策・法律・規制自動車統計新エネ車販売、今年内燃車超え＝調査会社中国車両貿易統計自動車NEW24年の世界電池シェア、中国勢が独走中国製造統計自動車その他製造電力・ガス・水道車部品NEW１月の住宅ローン残高、24カ月連続過去最高台湾金融統計金融一般不動産NEW24年の配当金総額１割増、株主還元強化で韓国金融統計金融一般政策・法律・規制NEW自動車アフターサービス、満足度向上＝調査タイ車両統計自動車その他サービス小売りNEW24年成長率、北部優位が鮮明 プラスワン投資、経済エンジンにベトナム経済マクロ経済統計設備投資NEWベトナムの最新ニュースベトナムの商業銀、25年は大幅増益見通しベトナム金融金融一般すべて無洗米に、木徳神糧の越産ジャポニカベトナム農水食品・飲料農林・水産NEW高速鉄道やメトロの指導委設置を、運輸省ベトナム運輸インフラ陸運政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港公務員給与や補助金を抑制PICK UP経済マクロ経済自動車金融一般証券不動産建設・プラント陸運空運観光娯楽社会一般スポーツ雇用・労務政治一般政策・法律・規制財政NEW台湾25年の成長率予測は3.14％PICK UP経済マクロ経済統計NEW韓国24年出生率0.75、やや上昇PICK UP社会マクロ経済社会一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ