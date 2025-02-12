公債発行増額か、財政長官「余地ある」

香港公債発行増額か、財政長官「余地ある」経済国・地域香港業種経済関連タグ香港金融一般証券マクロ経済財政政策・法律・規制ＧＤＰ公債発行増額か、財政長官「余地ある」香港経済マクロ経済金融一般証券政策・法律・規制財政韓国大企業の賃金、日本より５割高い韓国経済マクロ経済統計雇用・労務24年通年のＧＤＰ成長率、2.5％に加速タイ経済マクロ経済統計24年のＧＤＰ成長率、2.5％ 輸出主導で回復も内需は低迷続くタイ経済マクロ経済統計ネット通販、24年は37％増 輸入品急増で国内製品の脅威にベトナム商業マクロ経済統計ＩＴ一般小売り24年財政赤字、ＧＤＰ比で4.1％まで低下マレーシア経済マクロ経済統計財政香港の最新ニュースクルックが１億米ドル調達、さらなる成長へ香港観光ＩＴ一般設備投資観光本土系「魅ＫＴＶ」、香港旗艦店を開設香港サービスその他サービス娯楽オフィス賃料、12年の水準に後退も＝Ｓ＆Ｐ香港建設不動産各国・地域のトップ記事中国１月の新車販売は0.6％減PICK UP車両貿易統計自動車政策・法律・規制香港ゲームの楽しさをアジアへ独自PICK UPサービスその他サービス娯楽小売り台湾24年「専利」出願は0.2％増PICK UP経済マクロ経済統計各国・地域のトップ記事一覧へ