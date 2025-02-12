財閥ＳＭモールに太陽光

フィリピン財閥ＳＭモールに太陽光丸紅とＪＥＲＡ系、年内稼働へPICK UP公益NEW国・地域フィリピン業種公益関連タグフィリピン日本不動産建設・プラント電力・ガス・水道マクロ経済政策・法律・規制環境関連トピックス・特集・連載アジアで進む脱炭素アジアで進む脱炭素トランプ政権がエネ移行翻弄 ＪＥＴＰ後退懸念、日本の支援鍵インドネシア経済マクロ経済環境政治一般政策・法律・規制外交NEW財閥ＳＭモールに太陽光 丸紅とＪＥＲＡ系、年内稼働へフィリピン公益マクロ経済電力・ガス・水道不動産建設・プラント環境政策・法律・規制NEW商用車にグリーン化の波 日系もＥＶ投入、各社生産増強インド車両自動車電機エネ省、住宅での太陽光発電政策を実施へマレーシア公益インフラ電力・ガス・水道環境政策・法律・規制ＣＣＵＳ法案、来月初旬の議会提出を視野マレーシア経済マクロ経済石油・石炭・ガス鉱業環境政策・法律・規制炭素クレジット市場規模、昨年３割拡大オーストラリア経済マクロ経済鉄鋼・金属環境政治一般フィリピンの最新ニュースコンド空室率、最悪の24％ 24年時点、ネット賭博閉鎖響くフィリピン建設マクロ経済統計インフラ不動産建設・プラント政策・法律・規制比鉄鋼業界、トランプ関税の影響なしフィリピン鉄鋼貿易鉄鋼・金属政策・法律・規制NEW比とカナダ、訪問軍地位協定で交渉入りフィリピン政治政治一般軍事外交NEW各国・地域のトップ記事中国25年の景況予測、改善傾向にPICK UP経済マクロ経済設備投資雇用・労務政策・法律・規制NEW香港大量欠航、主因は連絡不足PICK UP運輸空運政策・法律・規制NEW台湾航空２社売上高は高水準維持PICK UP運輸決算空運NEW各国・地域のトップ記事一覧へ