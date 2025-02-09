日本産食品、輸入が過去最高

ベトナム日本産食品、輸入が過去最高24年24％増、ホタテ100億円超えPICK UP農水NEW国・地域ベトナム業種農水関連タグベトナム日本食品・飲料農林・水産統計貿易貿易統計工作機械輸出、１月は31％減 需要低迷、春節連休も響く台湾製造貿易統計その他製造NEW工場の閉鎖、高水準続くか 月100軒ペース、消費に悪影響タイ製造マクロ経済統計その他製造雇用・労務NEW１月の輸出は前年比７％減、税関総局統計ベトナム経済マクロ経済貿易統計NEW日本産食品、輸入が過去最高 24年24％増、ホタテ100億円超えベトナム農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW日系の５割弱が事業拡大意向 ジェトロ調査、非製造業がけん引インドネシア経済マクロ経済統計政治一般NEWコメ輸入量、１月は46％減フィリピン農水貿易統計農林・水産NEWベトナムの最新ニュースメトロ建設、特別措置案を２月国会で審議へベトナム運輸インフラ設備投資陸運政策・法律・規制財政NEW国営企業の管理で新法、ガバナンス強化図るベトナム経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEW１月の輸出は前年比７％減、税関総局統計ベトナム経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事シンガポール24年新規登録、ＢＥＶが３割車両統計自動車NEW台湾工作機械輸出、１月は31％減PICK UP製造貿易統計その他製造NEW韓国働く外国人100万人時代にPICK UP経済マクロ経済雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ