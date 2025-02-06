社会格差縮小に税制改革を、世銀が提言

マレーシア社会格差縮小に税制改革を、世銀が提言経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシアマクロ経済財政政策・法律・規制社会一般ＧＤＰ上海、物流コストの対ＧＤＰ比を12％以下に中国上海運輸マクロ経済倉庫陸運空運政策・法律・規制NEWその他のニュース（６日付）台湾経済マクロ経済NEW今年の与信伸び目標は16％、国家銀ベトナム金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW１月物価、テトで3.63％上昇 ６カ月ぶり高水準、食品など高騰ベトナム経済マクロ経済統計小売りNEW社会格差縮小に税制改革を、世銀が提言マレーシア経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制財政NEW24年の設備投資135億Ｓドル ６％増、電子とバイオ医療が好調シンガポール経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターバイオ設備投資NEWマレーシアの最新ニュースペナン州の水消費量、24年は日量0.6％減マレーシア公益統計電力・ガス・水道公務員の窓口業務、配置転換で専門性向上へマレーシア経済マクロ経済雇用・労務政治一般政策・法律・規制政府系投資カザナ、24年営業利益は13.6％減マレーシア経済マクロ経済決算政策・法律・規制財政NEW各国・地域のトップ記事中国若者の「結婚離れ」止まらずPICK UP経済マクロ経済統計その他サービス社会一般政策・法律・規制小売りNEW香港「トランプ流」が香港に衝撃経済マクロ経済貿易海運政治一般政策・法律・規制NEW台湾台湾でDeepseekに関心高まるPICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター証券政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ