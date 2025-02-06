ＣＣＵＳ法案、来月初旬の議会提出を視野

マレーシアＣＣＵＳ法案、来月初旬の議会提出を視野PICK UP経済国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシア石油・石炭・ガス鉱業マクロ経済政策・法律・規制環境関連トピックス・特集・連載アジアで進む脱炭素アジアで進む脱炭素ＣＣＵＳ法案、来月初旬の議会提出を視野マレーシア経済マクロ経済石油・石炭・ガス鉱業環境政策・法律・規制炭素クレジット市場規模、昨年３割拡大オーストラリア経済マクロ経済鉄鋼・金属環境政治一般ＣＣＳ向けＣＯ２輸入規制緩和を＝サントスオーストラリア資源石油・石炭・ガス電力・ガス・水道環境アスエネ、バンプーネクストと提携契約締結タイＩＴＩＴ一般環境ネスレ、物流ムーバーの電動車活用フィリピン食品自動車食品・飲料インフラ陸運環境ムーバー、国内最大の商用ＥＶ充電施設フィリピン運輸自動車インフラ陸運環境マレーシアの最新ニュース【税務会計】2025年度国家予算（８）マレーシア経済マクロ経済雇用・労務財政ＲＭ１＝34.9円、＄１＝ＲＭ4.45（４日）マレーシア金融金融一般証券ダッソー傘下、中国で小型ジェット整備認可マレーシア運輸空運各国・地域のトップ記事シンガポール24年の設備投資135億Ｓドル経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターバイオ設備投資更新中国春節８連休の旅行市場堅調PICK UP観光統計その他サービス陸運海運空運観光娯楽社会一般文化・宗教小売り外食・飲食香港啓徳体育園、３月１日に開業PICK UP経済マクロ経済建設・プラント娯楽スポーツイベント各国・地域のトップ記事一覧へ