銀行員月収ランク、テクコム銀29万円で首位

ベトナム銀行員月収ランク、テクコム銀29万円で首位金融国・地域ベトナム業種金融関連タグベトナム金融一般雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報銀行員月収ランク、テクコム銀29万円で首位ベトナム金融金融一般雇用・労務高収入者向けビザ、24年は３千人に発給シンガポール経済統計雇用・労務政策・法律・規制労使改正法は効果的に機能、賃金改善もオーストラリア経済雇用・労務政策・法律・規制ＮＺ失業率、5.1％に上昇 就業者減少幅は09年以来最大ニュージーランド経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務政策・法律・規制最低賃金引き上げに難色 政府と経済界、法制化は影響大フィリピン経済マクロ経済食品・飲料雇用・労務政策・法律・規制期待する最低昇給率、平均は7.2％＝調査台湾経済マクロ経済統計雇用・労務ベトナムの最新ニュースビンパール、24年は3.8倍の増益ベトナム建設決算不動産建設・プラント観光NEW有機ＥＬ、３年で集中投資 サムスン対越投資2.0（上）ベトナムＩＴ電子・コンピューター南北高速鉄道、27年末着工目指す＝運輸省ベトナム経済マクロ経済インフラ建設・プラント陸運各国・地域のトップ記事シンガポール24年の設備投資135億Ｓドル経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターバイオ設備投資更新中国春節８連休の旅行市場堅調PICK UP観光統計その他サービス陸運海運空運観光娯楽社会一般文化・宗教小売り外食・飲食香港啓徳体育園、３月１日に開業PICK UP経済マクロ経済建設・プラント娯楽スポーツイベント各国・地域のトップ記事一覧へ